СК второй раз допросил петербуржца в рамках дела о "коронавирусном" фейке

Житель Петербурга Андрей Романов минувшим вечером, 8 апреля, во второй раз побывал на допросе в Следственном комитете в рамках прецедентного уголовного дела о фейке о COVID-19 (ст. 207.1 УК РФ). Краткими подробностями визита горожанина в СК поделился представляющий его интересы адвокат "Правозащиты Открытки" Валентин Пышкин.

"Романов пояснил, что предпринял все попытки для проверки информации до её опубликования: он обращался с просьбами провести проверку на горячую линию по коронавирусу, в прокуратуру Санкт-Петербурга и писал на официальную страницу Беглова во "ВКонтакте", - рассказал Пышкин.

О том, что Романову предстоит очередная встреча со следователями, стало известно накануне.

Ранее в рамках обозначенного уголовного разбирательства полицейские побеседовали с петербурженкой Анной Шушпановой.

Девушка стала фигуранткой первого дела по ст. 207.1 УК РФ после того, как разместила в одном из пабликов "ВКонтакте" новость о том, что в Сестрорецке появился первый больной коронавирусной инфекцией.

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным, за распространение фейков о COVID-10 нарушителю грозит штраф до 700 тысяч рублей, обязательные работы либо до трех лет лишения свободы.