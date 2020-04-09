СМИ: Госдума перенесет отчет правительства на более поздний срок

Госдума планирует перенести ежегодный отчет правительства, пишут РИА "Новости" и ИА REGNUM со ссылкой на источники.

Ежегодный отчет кабмина в нижней палате парламента был запланирован на 15 апреля. В этот день традиционно премьер-министр рассказывает об итогах работы за предыдущий год и о грядущих планах. Для премьер-министра Михаила Мишустина это должен был быть первый такой отчет: он вступил в должность после отставки Дмитрия Медведева в январе 2020 года.

По словам источника РИА "Новости", отчет перенесут, но ориентировочно он "будет весной". Источник ИА REGNUM, в свою очередь, не исключил, что перенести отчет могут на лето. Совет Госдумы может принять решение по возможной дате отчета уже 9 апреля.

Обновлено 11:30 О переносе отчета сообщил также источник "Интерфакса". По его словам, новую дату будут обсуждать "после того, как ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизируется".