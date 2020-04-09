Министр здравоохранения Коми подал в отставку после массового заражения жителей коронавирусом

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку на фоне массового распространения коронавирусной инфекции в республике, передает "7х7".

На 9 апреля известно о 150 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в республике. Коми занимает четвертое место по количеству заболевших после Москвы, Петербурга и Подмосковья.

В марте крупный очаг заражения был зафиксирован в Эжвинской городской больнице в Сыктывкаре. После этого на карантин ушли еще четыре больницы региона.

2 апреля в отставку подал глава Коми Сергей Капликов. Врио главы региона стал замминистра здравоохранения России, врач-эпидемиолог по образованию Владимир Уйба.