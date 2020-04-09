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14:55

"Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

фото ЗакС политика "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

Руководитель Башкирии Радий Хабиров, узнав, что медслужащие региональных больниц, испытывая нехватку средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса, стали обращаться за помощью к населению и благотворительным организациям, раскритиковал их, заявив, что бюджет республики вполне способен справиться с подобными проблемами.

"Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Это стыдно!" - декламировал Хабиров, которого цитирует "Интерфакс".

Он отметил, что региональный бюджет сформирован таким образом, чтобы всегда была возможность выделить дополнительные средства на медицину.

Отметим, не так давно глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сам обратился к жителям региона с просьбой помочь с покупкой медицинского оборудования для новых больничных отделений, а также снабдить специалистов, живущих в палатах или больничном общежитии, фенами, утюгами, термосами, хлопковой одеждой, резиновой обувью и одноразовой посудой.

На данный момент в регионе зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

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