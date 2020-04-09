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15:30

Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

фото ЗакС политика Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

Завод компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" по инициативе гендиректора Сон Кёнгсу передал 18 автомобилей Hyundai Solaris для детских врачей Петербурга, сообщили в Смольном.

По словам губернатора Александра Беглова, автомобили передадут в детские поликлиники всех 18 районов Петербурга. "Они нужны врачам, чтобы добираться к своим маленьким пациентам не на общественном транспорте", - заявил он.

Беглов передал руководству компании благодарственное письмо. Он добавил, что многие компании предлагают посильную помощь в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. "Я очень благодарен нашему бизнес-сообществу. Вместе мы справимся", - сказал Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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