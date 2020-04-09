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15:54

Глава московского штаба Навального пожаловался в СК на спикера Мосгордумы из-за распространения коронавируса

фото ЗакС политика Глава московского штаба Навального пожаловался в СК на спикера Мосгордумы из-за распространения коронавируса

Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов обратился в Следственный комитет с заявлением на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова из-за случаев заболевания депутатов столичного парламента коронавирусной инфекцией, передает "МБХ медиа".

Степанов просит СК возбудить в отношении Шапошникова дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По его мнению, у спикера была информация о депутатах, зараженных коронавирусом, однако он все равно провел срочное заседание 1 апреля и продолжил общаться с людьми.

По мнению Степанова, Шапошников  сам мог заразиться коронавирусом, поскольку контактировал с зараженными на заседании. Он требует закрыть Мосгордуму на карантин и принудительно направить спикера на самоизоляцию.

Коронавирусом заразились несколько депутатов Мосгордумы: Евгений Ступин, Людмила Стебенкова и Михаил Тимонов. При этом на заседании 1 апреля Шапошников утверждал, что все депутаты здоровы.

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