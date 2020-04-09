Краснодарский "навальнист" намерен судиться с Соловьевым и Симоньян

Координатор краснодарского штаба политика Алексея Навального Лев Гяммер намеревается засудить телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариту Симоньян и журналиста Армена Гаспаряна за публикацию "липовых" скриншотов переписки, в которых некто от его лица признается, что собирается обрушить "горячую линию" Минздрава по COVID-19, организовав DDoS-атаки.

"Навальнист" желает защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Поводом для обращения в суд стала опубликованная Гаспаряном ссылка на некую статью, в которой приводятся скриншоты Telegram-переписки человека по фамилии "Гяммер", который якобы и желает "атаковать" линию. Снимки репостнули и Соловьев, и Симоньян.

"Был создан фейковый чат, в который добавили аккаунты-двойники с аватаркой и именем как у меня. Стоит сразу отметить авторский стиль, с которым писались сообщения. Так люди не общаются уже лет 10, наверное", - поделился наблюдениями Гяммер с "Юг. МБХ медиа".

Исходя из информации на скриншотах, "злоумышленник"-однофамилец сначала заявляет о намерении изучить принцип работы DDoS-атак, а уже через 20 минут якобы их реализовывает.

"Если что, я до сих пор не могу понять, как это делается технически, и вряд ли бы я за 20 минут это осилил, я гуманитарий", - утверждает Гяммер.

Активист намерен обратиться в МВД и прокуратуру и выяснить, совершались ли какие-либо интернет-атаки на Минздрав.

Сам Гяммер полагает, что поводом для преследования, могли стать его критические статьи о губернаторе Краснодара Вениамине Кондратьеве.