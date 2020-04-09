Песков назвал инициативой Путина фразу о половцах и печенегах в обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично решил добавить в свое третье обращение к россиянам из-за коронавируса фразу о половцах и печенегах, передает РБК.

"Это инициатива самого президента. Это слова, сказанные самим президентом. Именно он добавил это в свое выступление", - сказал Песков.

О печенегах Путин упоминал в обращении к россиянам 8 апреля. Он заявил, что Россия не раз проходила через серьезные испытания. "И печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", - сказал тогда Путин.

Это был не первый раз, когда Путин упоминал о "терзавших Россию" половцах и печенегах: похожую фразу он произносил в 2013 году на совещании по развитию отечественной кинематографии и позже, на совещании о последствиях лесных пожаров. По одной из версий, изначально эту фразу сказал адвокат Федор Плевако, живщий в конце XIX века, когда защищал в суде женщину, укравшую чайник.

"Много бед и испытаний пришлось перетерпеть России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла чайник ценою в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно", - гласит цитата.