"Дорогие мои, поймите правильно": Собянин закрыл все столичные кладбища

Столичный мэр Сергей Собянин закрыл для посещения все городские кладбища: управленец полагает, что данная мера поможет избежать массового распространения коронавирусной инфекции среди граждан. До окончания режима повышенной готовности, установленного в Москве, на территорию погостов будут пускать только лиц, оформляющих услуги по погребению, либо участников церемонии погребения.

"Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Просто посещать кладбища пока будет нельзя", - отчитался о намерении Собянин в своем блоге.

Поясняя инициативу, мэр указал, что на погост преимущественно ходят пожилые граждане, стремящиеся навестить усопших родных, а именно они и находятся в основной группе риска.

Напомним, ранее Собянин продлил действие режима повышенной готовности в Москве до 1 мая.

Москва лидирует среди остальных регионов РФ по количеству заражения COVID-19 - там насчитывается 6698 заболевших граждан.