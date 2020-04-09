Глава СПЧ: В 122 колониях России шьют 340 тысяч медицинских масок в день

122 швейных предприятия в российских колониях шьют 340 тысяч медицинских масок в день, заявил в разговоре с "Коммерсантом" глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, вопрос перепрофилирования швейных производств на базе колоний обсуждался с замдиректора ФСИН Анатолием Рудным. Фадеев пояснил, что речь идет "о небольших предприятиях, которые подключились к производству после обращений Минпромторга", и пока они работают не на полную мощность.

Глава Минпромторга Денис Мантуров докладывал президенту Владимиру Путину, что в России ежедневно производят 1,6 млн медицинских марлевых масок в день, и это число к 20 апреля планируется увеличить до 2,1 млн. Член СПЧ Андрей Бабушкин заявлял, что эти расчеты занижены, и следует производить не менее 10 млн масок ежедневно. По словам Фадеева, проект обращения СПЧ в Минпромторг, подготовленный Бабушкиным, совет рассмотрит в пятницу, 10 апреля.