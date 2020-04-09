На жителя Апатитов завели дело о заражении знакомых коронавирусной инфекцией

Полиция в Апатитах возбудила уголовное дело в отношении местного жителя из-за нарушения карантина, повлекшего заражение окружающих коронавирусом, сообщили в управлении МВД по Мурманской области.

По версии следствия, мужчина вернулся из-за границы в Мурманскую область и вместо того, чтобы провести две недели со дня прибытия в условиях самоизоляции, продолжил ходить на работу, игнорируя ухудшение состояния здоровья. 21 марта его госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагноз подтвердился.

"Новая газета" сообщала, что житель Апатитов вернулся с Кубы и заразил девять человек. После этого выезд из Кировска и Апатитов запретили до 18 апреля, въехать в них можно по постоянной или временной регистрации. Дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

На 9 апреля известно о более чем 10 тысячах случаев заражения коронавирусом в России.