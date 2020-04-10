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10 апреля, 11:18

Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

фото ЗакС политика Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

Политолог Глеб Павловский рассказал о том, что его больше всего тревожит и раздражает в продолжающейся пандемии коронавируса на территории России, помимо необеспеченности больниц средствами защиты и растущей динамики заражений. Эксперт замечает, что раскол в обществе стал проходить по опасной "классовой" линии. Это неизбежно приведет к политтехнологическим спекуляциям, предрекает специалист по ним, глядя на то, как мало сочувствия публично выражается в адрес людей, вынужденно застрявших за границей из-за ее временного закрытия.

"Здесь, как говорится, нормальный российский садизм аппарата в отношении своих граждан в ужасных формах. А yавстречу ему идет массовое одобрение: Да, так им и надо. Куда они ездят? Чего они там делают в Таиландах, Штатах, Европе? <...> Это опасная почва для манипуляций новых манипуляторов. Этого я, честно говоря, боюсь, потому что старые ослабели, и в прежней силе они не вернутся", - отметил он в интервью "Эху Москвы".

Подогреваемая агрессивными и злорадными комментариями в соцсетях, предполагает Павловский, тема будет использована "всякой политической сволочью", в том числе в борьбе за "злой" электорат.

Отметим, что после небольшого "тайм-аута" в виде закрытия авиасообщения Россия с 6 апреля стала составлять графики вывоза собственных граждан из-за рубежа.

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