Шнуров подарил Покровской больнице средства индивидуальной защиты

Лидер музыкальной группы "Ленинград" и с недавних пор член Партии роста Сергей Шнуров преподнес 200 медицинских масок и более 500 респираторов в качестве подарка Покровской больнице, сотрудники которой ранее жаловались на отсутствие должного количества индивидуальных средств защиты.

"Проблема в том, что сейчас, в этот острый период, на рынке ничего не купить, либо есть спекулянты, которые взвинтили цену. Но есть разные политики, в том числе Шнуров, которые помогают со своей стороны такой нужной продукцией", - прокомментировал поступок знаменитости заместитель главврача Дмитрий Перчаткин.

Ранее Шнуров закупил оптом аналогичные средства защиты для военно-медицинской академии.

Примечательно, что жалоба врачей "Покровки", записанная в форме видеообращения, получила своеобразную реакцию Смольного: чиновники заявили, что якобы больница на Васильевском острове обеспечена всем необходимым. Вскоре после этого стало известно, что в больнице находятся люди, инфицированные коронавирусом.

10 апреля число зараженных инфекцией COVID-19 в Петербурге превысило 400 человек.