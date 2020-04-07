В Покровской больнице COVID-19 выявлен у 6 пациентов: врачам направят тысячу костюмов биозащиты

На территории Покровской больницы в Петербурге зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом, извещает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Три отделения медучреждения закрыты, вводятся ограничения на перемещения сотрудников за их пределы.

Отмечается, что 7 апреля в город на Неве поступила "свежая" партия средств индивидуальной защиты, выделенных Минпромторгом. В частности, около тысячи костюмов биозащиты направят в Покровскую больницу.

Ранее врачи медучреждения записали коллективное видеообращение, в котором рассказали об условиях работы: по их словам, к ним доставляют пациентов с пневмонией - в том числе, коронавирусной. При этом медикам хватает не то, что должного оборудования, но и элементарных защитных средств.

После того, как обращение получило массовый отклик в медиапространстве, в комздраве сообщили, что больница обеспечена всем необходимым, а "коронавирусных" пациентов туда якобы не доставляют.