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10 апреля, 17:01

Петербургским врачам пообещали доплатить сверх озвученных Путиным выплат

фото ЗакС политика Петербургским врачам пообещали доплатить сверх озвученных Путиным выплат

Выплаты из бюджета Петербурга для медиков, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, планируется выделить помимо средств, обещанных российским врачам Владимиром Путиным, сообщили ЗАКС.Ру в городском комитете по здравоохранению.

- Городские доплаты отдельно будут, федеральные отдельно, - уточнила пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина.

По ее словам, также как и федеральные, региональные надбавки планируется выплачивать ежемесячно до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

Ранее на сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы, появился проект постановления о выплатах медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Для работников скорой помощи выплаты предполагаются в следующем размере: врачам - 41 490,40 рублей, среднему медперсоналу - 20 745,20 рублей, фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи – 10 372,60 рублей, водителям и санитарам по 7 960 рублей.

В подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудники получат аналогичные выплаты: врачи - 41 490,40 рублей, средний персонал - 20 745,20 рублей, младший -  10 372,60 рублей. По такой же схеме будут проводиться начисления сотрудникам учреждений здравоохранения, проводящих лабораторную диагностику COVID-19.

Работникам стационаров полагается более солидная финансовая поддержка: врачи получат по 51 863 рубля, средний персонал по 25 931,50 рублей, младшему персоналу назначат выплаты по 15 558,90 рублей. 

Напомним, 8 апреля президент Путин предложил установить размеры дополнительных выплат медикам, работающим с "коронавирусными" пациентами, в большем объеме с апреля. Для врачей глава государства предложил 80 тысяч рублей, для среднего персонала - 50 тысяч рублей, для младшего - 25 тысяч рублей.  На эти выплаты из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей.

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