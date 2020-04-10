Мундепы МО "Морские ворота" разнесли продукты семьям Кировского района

Депутаты муниципального совета МО "Морские ворота" Сергей Белый, Ольга Юрьева и Александр Лобановский приняли участие в раздаче продуктовых наборов малоимущим семьям Кировского района, сообщил мундеп Сергей Винниченко.

Депутаты совместно с комплексным центром социального обслуживания населения Кировского района и районным молодежным советом разнесли 40 продуктовых наборов, и направили 200 наборов продуктов быстрого приготовления для поддержки лиц без определенного места жительства.

Они поблагодарили торговый дом "Реалъ" и терминал "Святой Петр" за помощь. Также они сказали "спасибо" жительнице Кировского района Елене Цыганковой, которая тоже помогала в раздаче продуктов.