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10 апреля, 17:51

В Петербурге составили 300 протоколов о нарушении карантина

фото ЗакС политика В Петербурге составили 300 протоколов о нарушении карантина

В отношении нарушителей карантина по коронавирусной инфекции в Петербурге уже составлено 300 административных протоколов, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Такую цифру Беглов огласил в ходе круглого стола Росконгресса "Мир в условиях пандемии: COVID-19". По его словам, такого рода нарушения можно сравнить с "самострелом".

"На сегодняшний день у нас уже составлено 300 протоколов по нарушителям. Я выступил с предложением к работодателям: те, кто нарушает режим самоизоляции, не должны получать отпускные за это время и часть больничных. <...> Тот, кто игнорирует требования безопасности, совершает именно преступление: умышленно вредит не только себе, но и другим", - заявил Беглов.

Сейчас, по данным оперативного штаба, в Петербурге на карантине находятся 7958 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 6312 на самоизоляции, 1589 - контактные. В городе зафиксировано 408 случаев заражения, выздоровили 59 человек, умерли четверо.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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