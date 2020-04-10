Более 22 тысяч компаний в Петербурге хотят возобновить работу

Более 22 тысяч компаний уведомили комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о необходимости возобновить свою работу в условиях ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщили в Смольном.

После поправок, внесенных в постановление о мерах по противодействию распространения коронавируса в городе, работодатели должны были определить, сколько работников будут работать непосредственно на предприятии, и сколько можно перевести на удаленный режим. Сделать это нужно, направив локальные нормативные акты в комитет.

Также поправки в постановление обязывали работающие предприятия ввести внутренние стандарты безопасной деятельности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности. Они должны содержать сведения об особенностях режима доступа на предприятие, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечении работников средствами защиты и других необходимых мероприятиях.