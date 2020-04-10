ФССП предлагает на полгода прекратить взыскивать долги с граждан

Федеральная служба судебных приставов предлагает приостановить взыскание долгов с граждан и малого бизнеса на полгода, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова.

Об этом Аристов заявил на Петербургском юридическом онлайн форуме. По его словам, это предложение ФССП обсуждает с Минюстом и другими государственными органами. По мнению службы, возможно в течение шести месяцев не применять "меры принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса".

Также ФССП предлагает исключить до конца 2020 года непосредственный контакт приставов с должниками: "выход в адрес должника и арест его имущества, в том числе с его изъятием".