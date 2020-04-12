За сутки COVID-19 выявили у ещё 2186 россиян: общее число заразившихся - 15770

За минувшие сутки количество граждан России, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилось на 2186 человек в 52 регионах, информирует оперативный штаб. Общее число заболевших достигло отметки 15770.

1291 человеку удалось избавиться от вируса, 130 граждан скончались.

Наибольшее количество заболевших - в Москве и области: 10158 и 1360 соответственно.

В Петербурге - +69 новых случаев инфицирования (всего - 557), в Мурманской области +61 (128), в Ленинградской области - +5 человек (139), Калининградской области - +5 (70), Вологодской области - +3 (42). В республике Коми - 208 заболевших.

Всего в мире количество граждан, у которых выявили COVID-19, превысило 1,7 млн человек, умерли - более 108 тысяч.