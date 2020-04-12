В Смольном назвали "фейком" информацию о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец известил, что тиражируемая в медиапространстве информация о якобы нехватке в городе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не соответствует действительности.

"Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов", - цитирует чиновника оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент в стационарах к аппаратам ИВЛ подключены 10 граждан с COVID-19.

Кроме того, добавил Лисовец, не наблюдается также дефицита койко-мест для подхвативших инфекцию граждан: всего имеется 3865 медкроватей, из которых почти 1800 имеют кислородную подводку. Свободными на сегодняшний день остаются порядка 1000 больничных мест.

"Уровень заболеваемости пневмониями в Санкт-Петербурге вырос, однако он соответствует пиковым сезонным значениям и значительно не превышает уровня прошлых лет", - утверждает Лисовец.

Проверкой фактов распространения фейковой информации займутся петербургские правоохранители.