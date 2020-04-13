В роддоме на Тамбасова у роженицы заподозрили COVID-19

Уже второй родильный дом закрывает свои двери для приёма новых пациенток ввиду того, что врачи заподозрили у одной из рожениц коронавирусную инфекцию: на сей раз это медучреждение, расположенное на улице Тамбасова в Красносельском районе, уведомляет 78.ru.

У женщины уже взяли анализ, однако результаты теста будут известны лишь через несколько дней. В связи с этим роддом временно закрывает свои двери для новых клиенток.

Ранее, напомним, в Купчино был закрыт на карантин роддом №16 на Малой Балканской улице. Там у пациентки выявили COVID-19: до 8 апреля женщина, помещенная в Боткинскую больницу, находилась на искусственной вентиляции легких.

Этот случай впечатлил городского главу Александра Беглова, поэтому он в очередной раз обратился к петербуржцам с просьбой строго соблюдать рекомендованные режим самоизоляции.

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