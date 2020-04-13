Российские издатели просят включить книги в список товаров первой необходимости

Российские представители книгопечатной отрасли просят включить издаваемую ими бумажную продукцию в перечень товаров первой необходимости, а также добавить индустрию в список направлений, которым должна быть оказана первоочередная адресная поддержка, делится "Коммерсант", ознакомившийся с обращением издателей.

"Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии", - переживают представители отрасли.

Под обращением подписались более 500 издателей и писателей, среди которых Людмила Улицкая, Захар Прилепин, Александр Цыпкин, Михаил Веллер, художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский и многие другие.

Напомним, ранее за поддержкой к правительству Петербурга обращались владельцы торговых комплексов, попросившие поддержать их во время пандемии коронавирусной инфекции.