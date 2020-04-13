Правительство выделило медикам, работающим с COVID-19, 50 млрд рублей

Российский премьер Михаил Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплату медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией: ранее соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.

"Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом", - цитирует ТАСС Мишустина.

Кроме того, выделено 640 млн рублей на дополнительное оснащение городов больничными койками.

Согласно указу Путина, врачам и медперсоналу, тесно работающим с COVID-19, в течение трех месяцев полагаются дополнительные выплаты от 25 тысяч до 80 тысяч рублей.

По состоянию на 12 апреля, в РФ зафиксировано более 15 тысяч заражения вирусом.