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10:40

Правительство выделило медикам, работающим с COVID-19, 50 млрд рублей

фото ЗакС политика Правительство выделило медикам, работающим с COVID-19, 50 млрд рублей

Российский премьер Михаил Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплату медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией: ранее соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. 

"Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом", - цитирует ТАСС Мишустина.

Кроме того, выделено 640 млн рублей на дополнительное оснащение городов больничными койками.

Согласно указу Путина, врачам и медперсоналу, тесно работающим с COVID-19, в течение трех месяцев полагаются дополнительные выплаты от 25 тысяч до 80 тысяч рублей.

По состоянию на 12 апреля, в РФ зафиксировано более 15 тысяч заражения вирусом.

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