COVID-19 выявлен у ещё 2558 россиян: всего инфицированных - 18328

За минувшие сутки в России прибавилось ещё 2558 граждан в 62 регионах, подхвативших новую коронавирусную инфекцию, таким образом общее количество заболевших достигло отметки 18328 человек, информирует оперативный штаб.

Традиционно, наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве и области: теперь там заражены 11513 и 1855 человек соответственно.

По Северо-Западу данные такие: в Петербурге - плюс 121 человек (всего 678), в Ленинградской области - +16, Новгородской области - +8, Архангельской области - +7, Псковской области - +5, в Калининградской области - +4, Карелии - +1, Вологодской области - +1.

На данный момент инфекция унесла жизни 148 россиян: за сутки летальных исходов стало на 18 больше.

Проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 1,8 млн человек, скончались - свыше 114 тысяч.