Петербургским ветеранам и почетным донорам возвратили льготы на проезд в метро

Начиная с сегодняшнего дня, 13 апреля, петербургским ветеранам боевых действий, а также почетным донорам, будут возвращены приостановленные Смольным льготы на проезд в метро, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Напомним, ранее городской глава Александр Беглов распорядился до 30 апреля заблокировать действие всех льгот на проездные билеты в общественном транспорте и их продажу в связи с угрозой распространения коронавируса.

В транспортном комитете попросили горожан, с фамилиями от "А" до "К" обратиться за оформлением проездного в отдел по работе с пассажирами ГУП "Петербургский метрополитен", расположенный на улице Одоевского, 29. Отмечается, что для того, чтобы опять начать пользоваться льготами, надо будет заранее приобрести карту "Подорожник", которую можно будет вернуть через 45 дней с возвратом стоимости.

В случае, если фамилия гражданина находится в диапазоне от "Л" до "Я", то следует обратиться в офис продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок" на улице Рубинштейна, 32. В данном случае "Подорожник" заранее покупать будет не надо.

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