Защита "Седьмой студии" просит "заморозить" судебный процесс до окончания режима изоляции

Адвокаты участников уголовного разбирательства по делу "Седьмой студии" обратились с ходатайством о приостановлении заседаний до окончания режима самоизоляции в Москве, сообщает "МБХ медиа".

"Производство по уголовному делу в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича и иных лиц приостановить до момента снятия законодательных ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и города Москве", - сказано в прошении.

Кроме того, в ходатайстве указывается, что, согласно выданной 12 апреля текущего года медсправке, Серебренников "проявляет клинические и функциональные расстройства, вызванные неконтролируемой астмой", а значит, пребывает в группе риска.

Ранее сегодня столичный Мещанский суд перенес заседание по делу на 20 апреля, так как на нынешнее не пришли адвокат Ксения Карпинская, Серебренников и Юрий Итин.

С 13 апреля возобновляется судебный процесс в рамках обозначенного разбирательства. В сообщении, которое получили фигуранты, отмечается, что они могут находиться в зале в перчатках и масках.

В рамках дела "Седьмой студии" перед судом предстали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, которых обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме заключившей сделку со следствием бухгалтера Нины Масляевой, никто вину не признает.