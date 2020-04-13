18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:53

Сыктывкарская епархия намерена судиться с Роспотребнадзором Коми

фото ЗакС политика Сыктывкарская епархия намерена судиться с Роспотребнадзором Коми

Региональное отделение Роспотребнадзора по республике Коми, преследуя цель свести к минимуму темпы распространения коронавирусной инфекции, издало распоряжение, запрещающее гражданам с 12 по 30 апреля посещать храмы.

"Благие намерения" надзорного органа крайне возмутили Сыктывкарскую епархию, которая сочла, что ведомство, издавшее указ, нарушает конституционные права прихожан. В связи с этим представители "православной общественности" начали подготовку к судебным тяжбам с Роспотребнадзором.

"Роспотребнадзор Коми выдал распоряжение. Православная общественность готовит на него судебные иски и начинает правовое противодействие антиконституционному намерению закрыть городские и сельские храмы от прихожан до 30 апреля. Епархиальное управление просит прихожан Сыктывкарской епархии сообщать обо всех случаях задержания или наложения штрафа за посещение храмов епархии. Юридический отдел будет внимательно рассматривать все обращения", - указывается на сайте епархии.

Ранее сегодня петербургская епархия закрыла храмы для верующих горожан на период с 14 по 19 апреля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
14:52 Минздрав рекомендовал рассматривать все случаи с ОРВИ как подозрение на коронавирус

14:51 Протоиерей Смирнов считает важным сбор милостыни в период самоизоляции

14:26 Обеспокоенный потоком зараженных COVID-19 граждан Китай начал патрулировать границу с РФ

14:11 В больнице им. Семашко в Пушкине ввели карантин из-за больного с COVID-19

13:53 Сыктывкарская епархия намерена судиться с Роспотребнадзором Коми

13:26 Верующих петербуржцев не пустят в храмы с 14 по 19 апреля

13:03 Защита "Седьмой студии" просит "заморозить" судебный процесс до окончания режима изоляции

12:53 Кириллов заверил, что объектам для перенесенного Евро-2020 найдется применение

12:35 Петербургским ветеранам и почетным донорам возвратили льготы на проезд в метро

12:15 Из-за пандемии Миронов ждет усиления контроля за мигрантами

11:55 Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ

11:45 Фигуранта "московского дела" Чирцова освободили в зале суда

11:21 РЖД отменила бесплатный проезд для ветеранов и инвалидов ВОВ

11:19 Профессор Соловей: Неспособность защитить граждан - итог правления Путина

10:53 COVID-19 выявлен у ещё 2558 россиян: всего инфицированных - 18328

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru