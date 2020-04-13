Ройзман доволен "противовирусной" тактикой полиции

Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своей вечерней прогулке по городу и приятных впечатлениях от того, как ведет себя полиция. Избранная правоохранителями позиция "невмешательства", признает Ройзман, должна оказаться оптимальной и эффективной в борьбе против нарушителей правил самоизоляции.

"Стоят машины ППС с включенными проблесковыми маяками, причем стоят и ничего не делают, и одновременно с этим - несколько патрулей. Ходят молодые, по трое, спокойно, ни к кому не лезут с проверкой паспортов, не цепляются, и это довольно грамотно. И в это же время нет никаких раздражающих, избыточных действий. С одной стороны, присутствие власти обозначено везде, с другой - это не напрягает людей", - рассудил он на собственном YouTube-канале.

При этом Ройзман предостерегает власть от попыток выписывать штрафы прохожим. Им уже достаточно того, уверен политик, что государство не собирается платить компенсации за вынужденную самоизоляцию и простой работы. Штрафы в ситуации сокращающегося достатка, предупреждает глава "Города без наркотиков", способны сильно обозлить даже самые покорные слои населения.