В Петербурге временно запретили предоставлять услуги каршеринга

Правила режима изоляции, действующие в Петербурге до 30 апреля, претерпели изменения, внесенные 13 апреля губернатором Александром Бегловым.

К списку ограничений, распространяемых на петербуржцев в период пандемии коронавируса, вошел запрет для каршеринговых компаний на предоставление услуг (краткосрочной аренды автомобилей).

Предыдущая редакция правительственного постановления вносила запрет на посещение кладбищ, публичных заведений, предоставляющих различные услуги, а также определенных садов и парков.

Новая версия постановления вступила в силу с момента подписания документа Бегловым.

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