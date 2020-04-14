В Приморье дроны контролируют соблюдение режима самоизоляции

Власти Приморья решили внедрить "современные технологии" в повседневный обиход и начали контролировать соблюдение режима самоизоляции граждан при помощи беспилотников. О нововведении рассказывается на официальной странице региона в Instagram.

"Сегодня в Приморье запрещены любые массовые мероприятия. На проверку соблюдения этого требования в крупных городах края вылетают квадрокоптеры", - поясняется в заметке к посту.

На видеозаписи демонстрируется город Артём, в котором нарушителей режима "ловят" с воздуха. Дрон летает над населенным пунктом, снимая улицы, а полиция следит за ситуацией на планшете.

Отметим, согласно официальной статистике в Приморье зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в РФ COVID-19 подхватили более 18 тысяч человек.