СК возбудил дело о фейке про "коронавирусных" курсантов института ФСБ

После того, как был завершен обыск у администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, Следственный комитет известил о возбуждении уголовного дела о распространении недостоверной информации (ст. 207.1 УК).

По версии СК, 2 апреля неустановленная личность от имени "Владимир Воронцов" разместила "ВКонтакте" заведомо ложную новость о том, что офицеров и курсантов в петербургском институте ФСБ, в котором 70% подхватили коронавирусную инфекцию, якобы заставляют по утрам делать зарядку.

"Вместе с тем в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало", - гласит послание СК.

Обыск у Воронцова проходил в рамках обозначенного дела.