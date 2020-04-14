В Госдуме не выявили случаев заражения коронавирусом среди депутатов

Среди депутатов Госдумы при тестировании не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на советника спикера Госдумы по СМИ Анастасию Кашеварову.

По ее словам, на 14 апреля подтвержденных положительных тестов на коронавирус среди депутатов нет. Часть парламентариев соблюдают режим самоизоляцию – "в силу возраста и хронических заболеваний".

О том, что депутаты перед пленарными заседаниями 14 и 17 апреля пройдут тестирование, сообщал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Парламентарии уже проверялись на коронавирус в конце марта, тогда также случаев заражения не нашли.

На 14 марта количество заболевших коронавирусной инфекции в России превысило 21 тысячу человек.