Адвокат обжаловал в Сестрорецком горсуде прецедентное дело о "коронавирусном" фейке

Адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман обратился в Сестрорецкий городской суд с жалобой на постановление о возбуждении первого в России уголовного дела о распространении недостоверной информации о COVID-19 (ст. 207.1 УК).

"Решение о возбуждении уголовного дела принято преждевременно, в постановлении о возбуждении уголовного дела не дан анализ наличия объективной и субъективной сторон преступления, а именно не проведена проверка распространённой информации на предмет её ложности, а соответственно отсутствует умысел предполагаемых распространителей на опубликование заведомо ложной информации", - отмечается в поданной в суд жалобе, текст которой приводит "МБХ медиа".

Напомним, в рамках обозначенного разбирательства проходят жители Петербурга Анна Шушпанова и Андрей Романов. Их уже вызвали в допрос в Следком.

Девушка стала фигуранткой первого дела по ст. 207.1 УК РФ после того, как разместила в одном из пабликов "ВКонтакте" новость о том, что в Сестрорецке появился первый больной коронавирусной инфекцией. Шушпанова заявила, что опубликовала информацию, предоставленную Романовым.

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным, за распространение фейков о COVID-19 нарушителю грозит штраф до 700 тысяч рублей, обязательные работы либо до трех лет лишения свободы.