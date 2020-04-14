Производители дезинфекторов и масок в Петербурге получают микрозаймы под 1% годовых

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса снизил ставки по микрозаймам для компаний, производящих и продающих защитные и дезинфицирующие средства, до 1% годовых, сообщили в Смольном.

Микрозаймы от 50 тысяч до 500 тысяч рублей фонд предоставляет на срок от 3 до 36 месяц на условиях полной обеспеченности. Для субъектов малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством и реализацией защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, лекарственных средств и изделий медицинской техники, процентная ставка снижена до 1% годовых. Для производственных, научно-технических и инновационных предприятий она составляет 3% годовых, для прочих субъектов сектора – снижена с 7 до 5%.

Также фонд предоставляет поручительства до 100 млн рублей тем компаниям, которые занимаются производством и продажей защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, производителям лекарств и медицинской техники. Для них ставка снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства.