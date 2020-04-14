ГАЗ Дерипаски оштрафовали на 250 тысяч рублей за "опасные" очереди на завод

Нижегородский суд постановил, что в период сложной эпидемиологической ситуации руководство компании ГАЗ, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, нарушило санэпидтребования, в связи с чем её следует оштрафовать на 250 тысяч рублей, информирует объединенная пресс-служба судов по региону.

Дело в том, что завод не обеспечил должную дистанцию между работниками на проходной, в результате чего образовалось массовое скопление граждан.

Представитель компании заверил, что на данный момент все нарушения устранены.

Завод ГАЗ вынужденно приостановил свою деятельность из-за объявленной Владимиром Путиным нерабочей недели. Позже, как сообщал нижегородский штаб Алексея Навального, предприятие все же возобновило свою деятельность, добившись разрешения властей.

Очередь на проходной была замечена 13 апреля. По сведениям "Открытых медиа", это связано с тем, что рабочим на входе измеряли температуру.