Петербургский бизнес хотят временно освободить от необходимости оплачивать аренду

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Заксобрания законопроект о временном освобождении малого и среднего бизнеса в городе от внесения арендной платы, сообщается на сайте ЗакСа.

Это предложение связано с действиями ограничительных мер, введеных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге. Пока в городе закрыты практически все предприятия, кроме магазинов, аптек и некоторых других жизненно важных объектов.

Законопроект предусматривает освобождение субъектов малого и среднего бизнеса от необходимости оплачивать аренду земельных участков, объектов нежилого фонда, платы по договорам на размещение нестанционарных торговых объектов на срок, который установит правительство города. Однако, в документе отмечается, что это может быть лишь период не более чем с 1 апреля по 30 июня.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что ЗакС рассмотрит этот законопроект "в первоочередном порядке". "Важно, чтобы компании, приостановившие свою деятельность по решению властей, смогли сохранить сотрудников и после выхода из режима повышенной готовности начать нормально работать", - заявил он.

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