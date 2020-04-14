Родственники фигурантов дела "Нового величия" просят перенести заседание суда

Родственники фигурантов дела "Нового величия" направили письмо председателю Люблинского суда Москвы с требованием перенести судебное заседание, назначенное на 16 апреля, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает "МБХ медиа".

Авторы письма сослались на постановление Верховного суда от 8 апреля, в котором судам предписано до конца месяца рассматривать дела только безотлагательного характера. Также они обратили внимание на то, что в Москве введен режим самоизоляции, и что при проведении заседания будет невозможно установить нужную дистанцию в 1,5 метра между участниками процесса. Если же председатель суда решит отказать в переносе заседания, то обратившиеся просят обеспечить общедоступную трансляцию в интернете.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.