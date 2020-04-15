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10:42

Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 3388 человек

фото ЗакС политика Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 3388 человек

За минувшие сутки рекордно возросло количество россиян, подхвативших COVID-19, - 3388 человек в 65 регионах, уведомляет оперативный штаб. Всего заболевших - 24 490 граждан. С начала эпидемии от инфекции скончались 198 россиян (за сутки - 28). 

И вновь наибольшее количество заразившихся в Москве и Подмосковье: всего там заболели 14 776 и 2587 соответственно.

По Северо-Западу наихудшие показатели у Петербурга (всего 929 случаев инфицирования), республики Коми (402), Ленинградской (298) и Мурманской (265) областей.

За сутки в городе на Неве прибавилось 130 заболевших, Ленобласти - +108, Мурманской области - +137, Коми - +97, Псковской области - +6, Калининградской области - +5, Карелии - +4, Вологодской области - +2, Ненецком автономном округе - +1.

Проведено свыше 1,5 млн тестов на COVID-19.

Всего в мире опасное заболевание выявлено у почти 2 млн человек, погибли - свыше 126 тысяч.

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