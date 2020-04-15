Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 3388 человек

За минувшие сутки рекордно возросло количество россиян, подхвативших COVID-19, - 3388 человек в 65 регионах, уведомляет оперативный штаб. Всего заболевших - 24 490 граждан. С начала эпидемии от инфекции скончались 198 россиян (за сутки - 28).

И вновь наибольшее количество заразившихся в Москве и Подмосковье: всего там заболели 14 776 и 2587 соответственно.

По Северо-Западу наихудшие показатели у Петербурга (всего 929 случаев инфицирования), республики Коми (402), Ленинградской (298) и Мурманской (265) областей.

За сутки в городе на Неве прибавилось 130 заболевших, Ленобласти - +108, Мурманской области - +137, Коми - +97, Псковской области - +6, Калининградской области - +5, Карелии - +4, Вологодской области - +2, Ненецком автономном округе - +1.

Проведено свыше 1,5 млн тестов на COVID-19.

Всего в мире опасное заболевание выявлено у почти 2 млн человек, погибли - свыше 126 тысяч.