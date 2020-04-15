18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:55

Алтайские коммунисты проводят домашние пикеты с требованием отставки Путина

фото ЗакС политика Алтайские коммунисты проводят домашние пикеты с требованием отставки Путина

В Алтайском крае представители Ключевского районного отделения КПРФ будучи на самоизоляции устроили домашние пикеты против конституционных изменений.

"В эти дни, хоть мы и не можем проводить коллективных мероприятий, но мы продолжаем наш протест даже в условиях изоляции! Коммунисты нашего партийного отделения и сторонники партии на своих страницах в соцсетях выкладывают фотографии с плакатами против поправок в Конституцию, против „обнуления" президентских сроков", - следует из обращения коммунистов.

Напомним, центральная корректива, которая может быть внесена в Основной закон страны, позволит Владимиру Путину при желании оставаться президентом вплоть до 2036 года.

Добавим также, общероссийское голосование по изменению Конституции изначально намечалось на 22 апреля, однако ввиду острой эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией, передвигается на неопределенный срок.

piket_kprf1.jpg (58 KB)

Фото: Алтайское отделение КПРФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:20 Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

15:57 В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

14:41 Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

14:20 Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

13:50 Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

12:57 "У нас не такая катастрофа": Депутаты пока не готовы прописать Петербургу пропускной режим

12:28 Глава Псковской области посчитал "коронавирусный" ущерб бюджету региона

12:25 Власти Мурманской области потратят 1,5 млн рублей на "арестантские" браслеты для больных COVID-19

11:58 ЗакС одобрил инициативу об отмене арендной платы для некоторых бизнесменов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:21 В Крыму задержали готовивших диверсии украинских разведчиков

16:20 Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

15:57 В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

15:29 Петербургское метро нарушит традицию круглосуточной работы на Пасху

14:59 Думские депутаты решили затянуть процесс опубликования деклараций о доходах

14:47 Макаров посоветовал "схватить" и "притащить" в ЗакС председателя юридического комитета Смольного

14:41 Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

14:20 Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

14:00 Петербургские садовники приступили к весенней высадке деревьев

13:52 Депутаты решили обязать чиновников Петербурга отвечать на обращения в соцсетях

13:50 Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

13:39 Песков сетует на дисциплинированность москвичей в условиях пропускного режима

13:32 СК объявил о завершении расследования катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"

13:20 ЗакС решил включить в перечень зеленых зон парк Инчхон и сквер на Ленинградской улице

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru