Алтайские коммунисты проводят домашние пикеты с требованием отставки Путина

В Алтайском крае представители Ключевского районного отделения КПРФ будучи на самоизоляции устроили домашние пикеты против конституционных изменений.

"В эти дни, хоть мы и не можем проводить коллективных мероприятий, но мы продолжаем наш протест даже в условиях изоляции! Коммунисты нашего партийного отделения и сторонники партии на своих страницах в соцсетях выкладывают фотографии с плакатами против поправок в Конституцию, против „обнуления" президентских сроков", - следует из обращения коммунистов.

Напомним, центральная корректива, которая может быть внесена в Основной закон страны, позволит Владимиру Путину при желании оставаться президентом вплоть до 2036 года.

Добавим также, общероссийское голосование по изменению Конституции изначально намечалось на 22 апреля, однако ввиду острой эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией, передвигается на неопределенный срок.

Фото: Алтайское отделение КПРФ