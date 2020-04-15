Железнодорожники и МЧС продезинфицировали Московский вокзал

Северо-Западная региональная дирекция железнодорожных вокзалов в компании с работниками Невского спасательного центра при ГУ МЧС России по Петербургу продезинфицировали Московский вокзал, извещает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уборка осуществлялась с использованием высокоэффективных антисептиков, которые, как отмечается, не представляют опасности для людей и животных. Причем, особо указали в ОЖД, обработаны были абсолютно все помещения - как предназначенные для персонала, так и доступные рядовым гражданам.

Кроме того, на всех подведомственных Октябрьской магистрали вокзалах реализованы противовирусные мероприятия, включающие в себя усиленную дезинфицирующую уборку, проветривание помещений, нанесение разметки и навигации для пассажиров для соблюдения дистанции между гражданами.