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17:21

"Коммунисты России" требуют суда над Шнуровым за фейк о коронавирусе

фото ЗакС политика "Коммунисты России" требуют суда над Шнуровым за фейк о коронавирусе

Шуточное заявление музыканта и общественного деятеля Сергея Шнурова о том, что он якобы подхватил коронавирусную инфекцию, вызвало негодование в стане "Коммунистов России". Начальник их петербургского филиала Сергей Малинкович требует от правоохранителей, чтобы они, согласно недавно принятому закону, возбудили против "шутника" дело.

"Это безответственное заявление, фактически это фейк о коронавирусе. Ведь люди прочитали и не только стали переживать за непутевого музыканта Шнура, но и также могли впасть в панику. Мол, если уж и Шнура достал вирус, а Шнур-то все время пьет и хорошо питается на свои гонорары, то нас-то, простых людей, и подавно", - гласит позиция Малинковича.

В период, когда соотечественники подвержены особенно сильному стрессу ввиду смертельной опасности диагноза, острить на эту тему неприлично, убежден коммунист. По его словам, фронтмен "Ленинграда" позволяет себе "девиантное" поведение и "дурацкие шуточки" на уровне подростка, но точнее разобраться в тонкостях фейкового заявления должен суд.

Шнуров пошутил про заражение, ведя видеоэфир с футболистом Александром Кержаковым. Спустя несколько часов он внес ясность в ситуацию.

"Я здоров. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу. Но со всей серьезностью", - цитирует его ТАСС.

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным, за распространение фейков о COVID-19 нарушителю грозит штраф до 700 тысяч рублей, обязательные работы либо до трех лет лишения свободы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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