Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина, перепутав с другой женщиной

Суд Южно-Сахалинска решил оштрафовать на 15 тысяч рублей местную жительницу за нарушение правил соблюдения коронавирусного карантина (ч. 2 ст. 6.3 КоАП): курьёз ситуации заключается в том, что её перепутали с женщиной, которую "поймала" система распознавания лиц, пишет Sakhalin.Info.

По словам дамы, чье имя не называется, она вместе с мужем и детьми вернулась в Южно-Сахалинск 5 апреля, прошла в аэропорту необходимые процедуры - в том числе, сфотографировалась для системы "Безопасный город", отслеживающей нарушителей карантина. Уже 11 апреля к ней домой нагрянул правоохранитель, который сообщил, что женщина пренебрегла требованиями закона и вышла на улицу.

"Но она совсем на меня не похожа и явно моложе меня, мне 43 почти, а там девушка молодая, где-то тридцати лет. Я сразу сказала, что не похожа она. И сам полицейский даже говорит: „Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа". Но 61 процент схожести", - рассказала о событии жительница острова.

Ввиду карантина на суде присутствовать она не смогла: на заседании её интересы представлял госадвокат. Судья отклонила ходатайство о просмотре видео с камер наблюдения. Островитянка намерена обжаловать штраф.