СМИ: Власти выделят бизнесу до 80 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

Правительство может выделить до 80 млрд рублей компаниям малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

Представитель министерства финансов заявил, что расходы государства на выплаты пока рассчитываются. В Минэкономразвития сведения не прокомментировали.

О выделении средств на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям заявил накануне президент Владимир Путин. По его словам, каждый работник пострадавшей компании сможет рассчитывать на один МРОТ в апреле и мае – 12 130 рублей в месяц. Однако помощь получат только те компании, в которых число сотрудников сократилось не более чем на 10%, к тому же нужно подать заявку.

Опрошенные изданием предприниматели признались, что ждали большей помощи. В Центре стратегических наработок считают, что такой поддержкой смогут воспользоваться 112 тысяч компаний. По подсчетам экспертов, если бы власти решили в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, бюджету бы это обошлось в 491 млрд рублей, если бы 80% зарплат – то в 393 млрд.