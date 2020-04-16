Глава Минэкономразвития попробовал взять "нулевой" кредит в банке и не смог

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в своем Instagram рассказал, как решил лично попробовать взять "нулевой" кредит в двух российских банках, предназначенный для пострадавших из-за коронавируса компаний, но из этого ничего не получилось.

"Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае", - написал Решетников, сообщив, что он "обратил внимание" на это руководства банков.

По словам главы Минэкономразвития, сейчас программа "нулевых" кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Мониторинг показал, что выдачи кредитов идут медленно, и пока из 3,5 тысяч обращений на 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд, а выдано – лишь 400 млн, сообщил Решетников.

Правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов на фоне проблем экономики из-за распространения коронавирусной инфекции. До 1 октября компании могут взять кредит на срок до года, первые полгода ставка составит 0%, затем – 4%.