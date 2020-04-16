Трамп заявил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

США готовы предоставить России аппараты искуственной вентиляции легких в качестве помощив в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил на брифинге 15 апреля президент США Дональд Трамп.

"Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем", - приводит слова Трампа ТАСС.

По его словам, также США намерены помогать и другим странам. Например – Италии, Испании, Франции.

До этого Россия отправила в США медицинское оборудование и маски в качестве гуманитарной помощи. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом.

Всего число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 млн человек. Большинство заболевших – в США: 639,6 человек. В России известно о 27,9 тысячах случаях заражения.