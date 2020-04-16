Суды Петербурга зарегистрировали два десятка дел о прогулках в парках

Районные суды Петербурга зарегистрировали 24 материала по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Протоколы составлены в отношении граждан, которые гуляли в парках.

Также мировые суды получили 193 материала по ч.1 ст.19.4 КоАП (неповиновение требованиям должностного лица органа, осуществляющего госнадзор), из них 50 материалов было возвращено, 100 – рассмотрено. Еще пять материалов, зарегистрированных районными судами, касаются правонарушений по ч. 2 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Также суды процитировали объяснения граждан. Кто-то не выдержал после недельного сидения дома с ребенком, кто-то вышел покурить, а кто-то "не понял, что это парк".

Смольнинский суд Петербурга рассмотрел один из протоколов по ч. 1 ст. 20.6.1 – в отношении Анатолия Жукова. Ему вменили прогулку с другом по парку "Прудки" в Центральном районе. Гражданин отделался предупреждением.

Постановление о мерах противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге было принято 13 марта, затем в него не раз вносили изменения. Сейчас в Петербурге запрещено посещение массовых мероприятий, музеев, спортзалов, парков, кладбищ и многих других мест. Меры изначально действовали до 5 апреля, но сейчас они продлены до начала мая.