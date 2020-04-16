Помощникам петербургских единороссов велели искать истории о героях из народа

Аккаунты петербургского отделения "Единой России" в социальных сетях будут ежедневно рассказывать о волонтерах, сотрудниках МЧС, врачах и представителях других профессий, продолжающих работать в дни пандемии коронавируса. Как стало известно ЗАКС.Ру, помощников депутатов ЗакСа обязали искать персонажей и постить их истории в соцсетях, обязательно сопровождая посты цитатами самих героев и хэштегом #ГероиНашегоВремени.

Окружение каждого депутата должно предоставить минимум одно описание героя в день. Некоторые единороссы уже подготовили первые истории. Как стало известно ЗАКС.Ру, помощники вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова и депутата Александра Ваймера написали уже о трех героях.

В официальной группе петербургских единороссов в "ВКонтакте" две первых истории появились 16 апреля, во второй половине дня. Подписчикам рассказали о партийных активистках Елене Бурухиной и Ирине Демпфер, занимающихся волонтерской деятельностью. Размещать посты о героях рекомендовано и на личных страницах депутатов.

Флэшмоб #ГероиНашегоВремени - федеральный. Параллельно с петербургскими единороссами постить сообщения с этим хэштегом начали представители партии власти из других регионов.

Отметим, что депутаты и их окружение отчитываются перед городским руководством партии не только об участии в флэшмобах. Они, например, должны были сообщить о репостах опубликованной в группе ЕдРа видеозаписи, на которой спикер Заксобрания и глава петербургских единороссов Вячеслав Макаров развозит продукты пенсионерам. Больше всего просмотров набрал репост в официальной группе вице-спикера Дроздова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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