Прожиточный минимум в Петербурге вырастет на 62,2 рубля

Комитет по социальной политике Петербурга направил на антикоррупционную экспертизу проект постановления об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2020 года. Согласно документу, в расчете на душу населения показатель вырастет на 62 рубля и 20 копеек до 11 561 рубля и 90 копеек.

Увеличится и прожиточный минимум для трудоспособного населения на 68,2 рубля до 12 690 рублей 30 копеек. Для пенсионеров показатель составит 9 381 рублей 20 копеек, а для детей - 11 272 рублей 50 копеек.

За IV квартал 2019 года прожиточный минимум пенсионеров был равен 9 331 рублей 70 копеек. Для детей показатель был установлен на 11 209 рублей 70 копеек.

София Саттарова