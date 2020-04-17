18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:30

Карелия ограничит въезд в регион с 22 апреля

фото ЗакС политика Карелия ограничит въезд в регион с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, согласно которому въезд в республику будет ограничен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщается на сайте правительства Карелии.

С 22 апреля въезд автотранспорта из соседних областей – Архангельской, Вологодской и Ленинградской – будет осуществляться через пять контрольно-пропускных пунктов:

  • на 155-м километре  автомобильной дороги А-121 "Сортавала";
  • на 270-м километре  автомобильной дороги Р-21 "Кола";
  • на 45-м километре  автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску;
  • на 394-м километре  автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола";
  • на 354-м километре  автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

На других дорогах движение будет прекращено.

Контролировать въезд транспорта в Карелию будут полицейские и сотрудники Росгвардии. Также полицейские будут контролировать въезд граждан в Карелию железнодорожным транспортом. Всех приезжающих предупредят об ответственности за неисполнение распоряжений в республике и обяжут заполнить анкету, указав паспортные и контактные данные, срок, адрес места пребывания, наличие признаков ОРВИ и контактов с заболевшими людьми.

На 17 апреля в Карелии известно о 15 случаях заражения коронавирусной инфекции. В республике действует режим самоизоляции, кроме прочего, уже запрещено движение общественного транспорта в регионе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
21:32 При Беглове правительство стало богаче

20:54 У БКЗ "Октябрьский" сносят кассовые павильоны

20:28 На Пасху в древнем храме Старой Ладоги споет солист Мариинки

20:12 Смольный расширит список медработников, которым доплатят за лечение COVID-19

19:58 По уголовному делу о фейке про коронавирус допросили еще одного свидетеля

19:27 На грифонов на Банковском мосту надели медицинские маски

18:57 Парфенов: Теперь Кремлю будет труднее агитировать за поправки в Конституцию

18:54 Соколов оказался самым богатым членом правительства Петербурга

18:52 СПЧ сменил состав президиума

18:30 Карелия ограничит въезд в регион с 22 апреля

18:30 КГИОП оспаривает в суде работы в старинном доме на Васильевском острове

17:54 Первомай уходит на удаленку

17:53 В крупных петербургских парках усилили патрули

17:50 Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

17:25 Дело бывшего чиновника Смольного о взятке передано в суд

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru